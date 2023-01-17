Сметанина (Широких) Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Широких) Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Широких Евдоким Иванович

Мать: Широких Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сметанин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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