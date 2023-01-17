Сметанина (Широких) Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Широких Евдоким Иванович
Мать: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сметанин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Сметанин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно