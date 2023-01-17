Гадельшин Шагбал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гилимзаде
Рождение ребёнка
17.11.1973
Дочь: Гадельшина Гульсасак Шагбаловна
Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадельшин Закир Шагбалович
Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадельшин Шакир Шагбалович
Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадельшина Альфия Шагбаловна
Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадельшина Галеева Гульнур Шагбаловна
Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Смерть
Неизвестно