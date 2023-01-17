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Гадельшин Шагбал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гилимзаде

Рождение ребёнка
17.11.1973

Дочь: Гадельшина Гульсасак Шагбаловна

Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадельшин Закир Шагбалович

Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадельшин Шакир Шагбалович

Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадельшина Альфия Шагбаловна

Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадельшина Галеева Гульнур Шагбаловна

Мать ребёнка: Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

Смерть
Неизвестно
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