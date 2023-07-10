Крестешников Максим Венедиктович
Место рождения
Дата рождения02.08.1732
Дата смерти18.08.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1732
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1758
Рождение ребёнка
1767
Сын: Крестешников Семен Максимович
Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
09.02.1768
Сын: Крестешников Алексей Максимович
Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Крестешников Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна
Смерть
18.08.1798