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Крестешников Максим Венедиктович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

02.08.1732

Дата смерти

18.08.1798

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1732

Отец: Крестешников Венедикт Григорьевич

Мать: Крестешникова (Крестешникова) Ксения Максимовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1758

Жена: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Крестешников Семен Максимович

Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
09.02.1768

Сын: Крестешников Алексей Максимович

Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Крестешников Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
18.08.1798
Тверь, город Тверь, Тверская область

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