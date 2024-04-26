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Проскуряков Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1983

Отец: Проскуряков Анатолий Анатольевич

Мать: Проскурякова (Гаряева) Галина Леонтьевна

Бракосочетание
30.10.2005

Жена: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.12.2005

Сын: Проскуряков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.04.2010

Сын: Проскуряков Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна

Рождение ребёнка
13.05.2019

Сын: Проскуряков Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна

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