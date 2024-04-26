Проскуряков Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1983
Бракосочетание
30.10.2005
Рождение ребёнка
28.12.2005
Сын: Проскуряков Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.04.2010
Сын: Проскуряков Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна
Рождение ребёнка
13.05.2019
Сын: Проскуряков Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Проскурякова (Евдокимова) Юлия Геннадьевна