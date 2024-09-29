Шекурова Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекурова Настасья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шекуров) Анфиса Константиновна

Отец ребёнка: Шекуров Константин Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Шекуров Василий Константинович

Отец ребёнка: Шекуров Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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