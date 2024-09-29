Шекурова Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шекуров) Анфиса Константиновна
Отец ребёнка: Шекуров Константин Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1914
Сын: Шекуров Василий Константинович
Отец ребёнка: Шекуров Константин Иванович
Смерть
Неизвестно