Газизова Назифа Нуриахматовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно