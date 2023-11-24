Газизова Назифа Нуриахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова Назифа Нуриахматовна

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Место рождения

Урняк, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: Нуриахмат

Мать: Сания

Урняк, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов (Нургазизов) Миргали Нургазизович

Смерть
Неизвестно

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