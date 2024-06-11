Солиенко Ульяна Павловна 25.10.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солиенко Ульяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

26.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Солиенко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
26.09.1943

Дочь: Стогнеева Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Стефанович

Смерть
26.03.1994

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