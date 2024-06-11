Солиенко Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1906
Дата смерти26.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906
Отец: Солиенко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
26.09.1943
Дочь: Стогнеева Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Стефанович
Смерть
26.03.1994