Чередова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Чередов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно