Чередова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Чередов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чередов Алексей Иванов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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