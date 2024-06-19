Марычев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Афанасьева (Марычева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Лопатино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: Марычева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно