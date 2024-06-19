Марычев Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Марычев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марычева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Афанасьева (Марычева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: Марычева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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