Дементьев Кирилл Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Кирилл Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2002

Отец: Дементьев Петр Дмитриевич

Мать: Дементьева Ирина Юрьевна

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