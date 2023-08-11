Ковалев (Ошеко) Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна
Рождение ребёнка
12.03.1950
Сын: Ковалев Николай Александрович
Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна
Смерть
Неизвестно