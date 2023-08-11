Ковалев (Ошеко) Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев (Ошеко) Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна

Рождение ребёнка
12.03.1950

Сын: Ковалев Николай Александрович

Мать ребёнка: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна

Смерть
Неизвестно

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