Эверсман Август Фридрих Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверсман Август Фридрих Александр

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Место рождения

Брахвиц, Германия

Дата рождения

11.01.1759

Дата смерти

27.10.1837

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1759

Отец: Эверсман Неизвестно

Мать: не указана

Брахвиц, Германия
Рождение ребёнка
11.01.1794

Сын: Эверсман Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Эверсман Шарлотта Марианна София

Верингаузен, Вестфалия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эверсман Шарлотта Марианна София

Смерть
27.10.1837
Берлин
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