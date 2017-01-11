Эверсман Август Фридрих Александр
Место рожденияБрахвиц, Германия
Дата рождения11.01.1759
Дата смерти27.10.1837
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1759
Отец: Эверсман Неизвестно
Мать: не указана
Брахвиц, Германия
Рождение ребёнка
11.01.1794
Сын: Эверсман Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Эверсман Шарлотта Марианна София
Верингаузен, Вестфалия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1837
Берлин