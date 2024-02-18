Урубков Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урубкова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урубков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Урубков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1953
Сын: Урубков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна
Угут, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно