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Урубков Михаил Георгиевич

Место рождения

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Урубков Георгий (Егор) Ефимович

Мать: Урубкова Анна Петровна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урубкова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урубков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Урубков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1953

Сын: Урубков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Урубкова Дора Ивановна

Угут, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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