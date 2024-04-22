Михайловский Василий Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти?.02.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Михайловская Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Михайловская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
07.04.1898
Дочь: Михайловская Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область