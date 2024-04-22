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Михайловский Василий Хрисанфович

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

1853

Дата смерти

?.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Михайловская Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Михайловская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
07.04.1898

Дочь: Михайловская Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Витишникова Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витишникова Анна Кузьминична

Смерть
?.02.1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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