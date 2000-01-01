Вшивцев Архип Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Вшивцев Григорий Климонтов
Мать: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
16.08.1823
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Архиповна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вшивцев Прокопей Архипович
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Архиповна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феодосия Архиповна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова
Рождение ребёнка
16.11.1855
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Григориевна
Рождение ребёнка
09.01.1858
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1864