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Вшивцев Архип Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Вшивцев Григорий Климонтов

Мать: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
16.08.1823

Сын: Вшивцев Иван Архипович

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Архиповна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вшивцев Анисим Архипович

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вшивцев Прокопей Архипович

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Архиповна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феодосия Архиповна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Гаврилова

Рождение ребёнка
16.11.1855

Сын: Вшивцев Михаил Архипович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Григориевна

Рождение ребёнка
09.01.1858

Сын: Вшивцев Павел Архипович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Татьяна Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ксения Гаврилова

Смерть
1864
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