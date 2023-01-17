Дукальская (Кунцевич) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Кунцевич) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 190
Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
Была владелицей имения
Рождение
1867

Отец: Кунцевич Даниил Прокопиушев

Мать: Кунцевич Мария Казимирова

Рождение ребёнка
14.10.1885

Дочь: Ядвига Александровна

Отец ребёнка: Дукальский Александр Михаил Антонов

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1889

Сын: Дукальский Константин Александрович

Отец ребёнка: Дукальский Александр Михаил Антонов

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Собственный дом в Витебске на Сенной площади
Смерть
1943
Витебск, Витебская область
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