Дукальская (Кунцевич) Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 190
Была владелицей имения
Рождение
1867
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Ядвига Александровна
Отец ребёнка: Дукальский Александр Михаил Антонов
Рождение ребёнка
07.10.1889
Сын: Дукальский Константин Александрович
Отец ребёнка: Дукальский Александр Михаил Антонов
Место жительства
Неизвестно
Собственный дом в Витебске на Сенной площади
Смерть
1943