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Никитина Мария Геннадьевна
Никитина Мария Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1995
Пол
Женский
Отец
Никитин Геннадий Борисович
Мать
Ополяр Лидия Куприяновна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1995
Отец:
Никитин Геннадий Борисович
Мать:
Ополяр Лидия Куприяновна
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