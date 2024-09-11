Митрофанов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Работа или профессия
Неизвестно
Соб. хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1934
Сын: Митрофанов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Митрофанова (Манзурова) Арина Анисимовна
Рождение ребёнка
20.07.1940
Дочь: Танина (Митрофанова) (Митрофанова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Манзурова) Арина Анисимовна
Смерть
?.02.1942