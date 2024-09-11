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Митрофанов Василий Федотович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Митрофанов Федот Данилович

Мать: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Соб. хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Манзурова) Арина Анисимовна

Рождение ребёнка
21.10.1934

Сын: Митрофанов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Митрофанова (Манзурова) Арина Анисимовна

Рождение ребёнка
20.07.1940

Дочь: Танина (Митрофанова) (Митрофанова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Манзурова) Арина Анисимовна

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.02.1942

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