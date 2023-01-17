Зубанов Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1910
Сын: Зубанов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Зубанова Феклинья Семёновна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Зубанов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Зубанова Феклинья Семёновна
Смерть
1918
Причина смерти: расстрелян