Зубанов Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубанов Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Зубанов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Зубанова Феклинья Семёновна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Зубанов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Зубанова Феклинья Семёновна

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1918
Причина смерти: расстрелян
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