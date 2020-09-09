Бородин Марк Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Марк Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2020

Отец: Бородин Анатолий Сергеевич

Мать: Бородина Ольга

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