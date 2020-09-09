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Бородин Марк Анатольевич
Бородин Марк Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.2020
Пол
Мужской
Отец
Бородин Анатолий Сергеевич
1994 г.р.
Мать
Бородина Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2020
Отец:
Бородин Анатолий Сергеевич
Мать:
Бородина Ольга
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