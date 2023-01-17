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- жена -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1908 г.р.
Вычислено 1910 г.р.
Вычислено 1912 г.р.
Вычислено 1916 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Лысов сын -

Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.

Сын: Лысов сын -

Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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