- жена -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.
Дочь: Лысова дочь -
Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Дочь: Лысова дочь -
Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Лысов сын -
Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.
Сын: Лысов сын -
Отец ребёнка: Лысов сын Васильевич