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Татьяна Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Истомин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Истомин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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