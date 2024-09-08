Татьяна Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Истомин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Истомин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Истомин Михаил Евдокимович
Смерть
Неизвестно