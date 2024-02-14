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Бикбавов Ахмади

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бикбау

Мать: (Бакирова) Зябидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мялика Вторая Жена

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ахмадеев Гиззатулла

Мать ребёнка: Мархуба Первая Жена

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ахмадеева) Хубби

Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ахмадеев Хамидулла

Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ахмадеева) Хуббаниса

Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ахмадеев Ибатулла

Мать ребёнка: Мархуба Первая Жена

Смерть
Неизвестно

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