Бикбавов Ахмади
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бикбау
Мать: (Бакирова) Зябидя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мялика Вторая Жена
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ахмадеев Гиззатулла
Мать ребёнка: Мархуба Первая Жена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ахмадеева) Хубби
Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ахмадеев Хамидулла
Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ахмадеева) Хуббаниса
Мать ребёнка: Мялика Вторая Жена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ахмадеев Ибатулла
Мать ребёнка: Мархуба Первая Жена
Смерть
Неизвестно