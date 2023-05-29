Завьялова (Федотова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Завьялов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Любава Степановна
Отец ребёнка: Завьялов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Анна Степановна
Отец ребёнка: Завьялов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завьялов Степан
Смерть
Неизвестно