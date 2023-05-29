Завьялова (Федотова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Федотова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Павел Евстафьевич

Мать: Федотова Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Завьялов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Любава Степановна

Отец ребёнка: Завьялов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Анна Степановна

Отец ребёнка: Завьялов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Степан

Смерть
Неизвестно

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