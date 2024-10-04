Брижан Ульян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1890
Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО ФЕОДОРА АФАНАСЬЕВНА РОВНАЯ
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: (Брижан) Дарья Ульяновна
Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна
Роман Стефанович Носенко Евдокия Сидоровна Коряк
Рождение ребёнка
16.12.1895
Сын: Брижан Спиридон Ульянович
Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна
ИОСИФ КУЗЬМИЧ БРИЖАН АННА СИДОРОВНА НОСЕНКО
Рождение ребёнка
16.12.1895
Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна
ИОСИФ КУЗЬМИЧ БРИЖАН АННА СИДОРОВНА НОСЕНКО
Смерть
Неизвестно