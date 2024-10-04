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Брижан Ульян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Брижан Илья Ульянович

Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
РОМАН СТЕФАНОВИЧ НОСЕНКО ФЕОДОРА АФАНАСЬЕВНА РОВНАЯ
Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: (Брижан) Дарья Ульяновна

Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
Роман Стефанович Носенко Евдокия Сидоровна Коряк
Рождение ребёнка
16.12.1895

Сын: Брижан Спиридон Ульянович

Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
ИОСИФ КУЗЬМИЧ БРИЖАН АННА СИДОРОВНА НОСЕНКО
Рождение ребёнка
16.12.1895

Сын: Брижан Даниил Ульянович

Мать ребёнка: Брижан (Коряк) Мария Сидоровна

Губиниха, Дніпропетровська область
ИОСИФ КУЗЬМИЧ БРИЖАН АННА СИДОРОВНА НОСЕНКО
Смерть
Неизвестно

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