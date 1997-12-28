(Барыбина) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1951
Дата смерти28.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951
Рождение ребёнка
07.02.1984
Сын: Цыганов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Цыганов Василий
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Цыганов Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Цыганов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыганов Василий
Смерть
28.12.1997
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Болезнь