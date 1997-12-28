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(Барыбина) Нина Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.12.1951

Дата смерти

28.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951

Отец: Барыбин Андрей Александрович

Мать: Суслова Варвара Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1984

Сын: Цыганов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Цыганов Василий

Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Цыганов Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Цыганов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Василий

Смерть
28.12.1997
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Болезнь
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