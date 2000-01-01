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Ручкин Дмитрий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

05.12.1808

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ручкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ручкин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Кузнецова Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Ручкин Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ручкин Гаврил (Гаврила) Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ручкин Стефан (Степан) Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Ручкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Смерть
05.12.1808
Причина смерти: от горячки
Рождение
Около 1848

Отец: Ручкин Филипп Сергеевич

Мать: Ручкина Варвара Васильевна

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