Ручкин Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти05.12.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ручкин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Кузнецова Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ручкин Гаврил (Гаврила) Дмитриевич
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Ручкин Стефан (Степан) Дмитриевич
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Ручкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1808
Причина смерти: от горячки
Рождение
Около 1848