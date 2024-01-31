Протопопова (Серебрянникова) Вера Владимировна
Место рожденияМосква, в доме Перловых
Дата рождения24.04.1892
Дата смертиПосле 1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.04.1892
Восприемники: Московской 1-й гильдии купец Владимир Иванов Серебрянников и Московскаго купца жена Евдокия Васильева Ланина
Рождение ребёнка
02.03.1916
Сын: Протопопов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван Сергеевич
Смерть
После 1977