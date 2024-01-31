Протопопова (Серебрянникова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Серебрянникова) Вера Владимировна

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Место рождения

Москва, в доме Перловых

Дата рождения

24.04.1892

Дата смерти

После 1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892

Отец: Серебрянников Владимир Владимирович

Мать: Серебрянникова / Головлёва (Ланина) Агния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Иван Сергеевич

Крещение
26.04.1892
Восприемники: Московской 1-й гильдии купец Владимир Иванов Серебрянников и Московскаго купца жена Евдокия Васильева Ланина
Рождение ребёнка
02.03.1916

Сын: Протопопов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1977
Москва, город федерального значения Москва

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