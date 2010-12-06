Усик Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1935
Дата смерти06.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935
Рождение ребёнка
31.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усик Галина Александровна
Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1966
Мать ребёнка: Усик Галина Александровна
Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
06.12.2010
Г. Гродно