Усик Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усик Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1935

Дата смерти

06.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935

Отец: Усик Владимир Дмитриевич

Мать: Усик Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
31.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усик Галина Александровна

Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Усик Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Усик Галина Александровна

Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Смерть
06.12.2010
Г. Гродно
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