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Агрипина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ржанова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Родионов Мирон Васильевич

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Родионов Мирон Васильевич

с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1884

Дочь: Родионова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Родионов Мирон Васильевич

с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно

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