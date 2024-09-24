Агрипина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ржанова Анна Мироновна
Отец ребёнка: Родионов Мирон Васильевич
Бракосочетание
13.01.1880
с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1884
Дочь: Родионова Анна Мироновна
Отец ребёнка: Родионов Мирон Васильевич
с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно