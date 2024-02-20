Тулатова (Тулатова) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Асламурза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абисалов Асланбек (Абе)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.09.1929
Дочь: Абисалова (Абисалова) Лима
Отец ребёнка: Абисалов Асланбек (Абе)