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Колесова (Ненашева) Татьяна Дмитриевна
Колесова (Ненашева) Татьяна Дмитриевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
01.03.2003
Пол
Женский
Отец
Колесов (Ненашев) Дмитрий Евгеньевич
1975 г.р.
Мать
Колесова (Коробова) Екатерина Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2003
Отец:
Колесов Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Колесова Екатерина Анатольевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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