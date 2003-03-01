Колесова (Ненашева) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Ненашева) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2003

Отец: Колесов Дмитрий Евгеньевич

Мать: Колесова Екатерина Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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