Рублёва ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рублёв Агафон Никитич

Отец ребёнка: Рублев Никита Антонович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рублёв Макар Никитич

Отец ребёнка: Рублев Никита Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Никита Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Дуня Никитична

Отец ребёнка: Рублев Никита Антонович

Смерть
Неизвестно
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