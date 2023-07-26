Прохорова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прохорова) Мария Фроловна
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Фролович
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Тимофей Фролович
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Александр Фролович
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Фролович
Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно