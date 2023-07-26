Прохорова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прохорова) Мария Фроловна

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Фролович

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Тимофей Фролович

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Фролович

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Александр Фролович

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Николай Фролович

Отец ребёнка: Прохоров Фрол Семионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Фрол Семионович

Смерть
Неизвестно

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