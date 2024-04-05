? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sokolik Szymon

Отец ребёнка: не указан

Wysokie Mazowieckie, Polska
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sokolik Ludwik

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1866

Сын: Sokolik Jan

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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