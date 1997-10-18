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Кашаев Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1918

Дата смерти

18.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: Кашаев Василий Васильевич

Мать: Кашаева Аурика Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
13.02.1952

Дочь: Морозова (Кашаева) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна

Смерть
18.10.1997
Похороны
Неизвестно

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