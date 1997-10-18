Кашаев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1918
Дата смерти18.10.1997
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
13.02.1952
Дочь: Морозова (Кашаева) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна
Смерть
18.10.1997
Похороны
Неизвестно