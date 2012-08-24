Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

24.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1948

Сын: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович

Мать ребёнка: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна

Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Жамалдинов Халит (Толя) Хасанович

Мать ребёнка: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна

Рождение ребёнка
23.05.1958

Сын: Жамалетдинов Хамит (Юра) Хасанович

Мать ребёнка: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна

Смерть
24.08.2012
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