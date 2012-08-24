Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1924
Дата смерти24.08.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: ?
Рождение ребёнка
30.10.1948
Рождение ребёнка
12.07.1950
Сын: Жамалдинов Халит (Толя) Хасанович
Мать ребёнка: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна
Рождение ребёнка
23.05.1958
Сын: Жамалетдинов Хамит (Юра) Хасанович
Мать ребёнка: Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна
Смерть
24.08.2012