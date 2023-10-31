Кокорина Лукьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Александра Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кокорина Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно