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Кокорина Лукьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Александра Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Кокорин Алексей Максимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кокорина Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кокорин Семен Алексеев

Отец ребёнка: Кокорин Алексей Максимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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