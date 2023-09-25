Скородумов Семён Михайлов
Место рожденияПокров
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Сын: Скородумов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Покров
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
13.06.1893
Сын: Скородумов Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.
Сын: Скородумов Владимир Семёнов
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
https://yandex.ru/archive/catalog/19cb216c-f18c-4fe1-877b-71e3cc152cf0/141?center=1988+1347
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скородумов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скородумов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева
Смерть
Неизвестно