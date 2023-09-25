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Скородумов Семён Михайлов

Место рождения

Покров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покров
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876

Сын: Скородумов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Покров
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Скородумов Фёдор Семенов

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
13.06.1893

Сын: Скородумов Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Сын: Скородумов Владимир Семёнов

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

https://yandex.ru/archive/catalog/19cb216c-f18c-4fe1-877b-71e3cc152cf0/141?center=1988+1347
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Скородумова Александра Григорьева

Смерть
Неизвестно
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