Сербин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
продавец / бригадир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.1956
Рождение ребёнка
24.02.1958
Рождение ребёнка
25.04.1959
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Коськова (Сербина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно