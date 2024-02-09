Сербин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1962 г.р.
1965 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
продавец / бригадир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.1956

Жена: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Сербин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Коськова (Сербина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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