Александров Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1896

Дата смерти

12.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
18.12.1939

Сын: Александров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Александрова Александра Герасимовна

Смерть
12.12.1960
Похороны
?.12.1960
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд

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