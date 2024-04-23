Александров Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1896
Дата смерти12.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1939
Сын: Александров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Александрова Александра Герасимовна
Смерть
12.12.1960
Похороны
?.12.1960
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд