Остриков Марк Павлович
Место рождениядеревня Булановка Новооскольского уезда Курской губернии
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Остриков Павел Иванович
Мать: не указана
деревня Булановка Новооскольского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.
Дочь: Острикова Ульяна Марковна
Мать ребёнка: Наталья Степановна
Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно