Остриков Марк Павлович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остриков Марк Павлович

Место рождения

деревня Булановка Новооскольского уезда Курской губернии

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Остриков Павел Иванович

Мать: не указана

деревня Булановка Новооскольского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.

Дочь: Острикова Ульяна Марковна

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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