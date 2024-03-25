Сулименко Меланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулименко Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасечных Василиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулименко Мефодий Фёдорович
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно