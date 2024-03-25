Сулименко Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулименко Меланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасечных Василиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулименко Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулименко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сулименко Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно

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