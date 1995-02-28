Лобашова (Юнина) Нелли Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобашова (Юнина) Нелли Михайловна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

12.03.1943

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1943

Отец: Юнин Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
08.02.1964

Муж: Лобашов Николай Николаевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.01.1965

Дочь: Михайлова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Лобашов Николай Николаевич

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Лобашова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лобашов Николай Николаевич

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
28.02.1995
Холмск, Холмский, Сахалинская область
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