Лобашова (Юнина) Нелли Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1943
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1943
Отец: Юнин Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1964
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.01.1965
Дочь: Михайлова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Лобашов Николай Николаевич
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Лобашова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лобашов Николай Николаевич
Смерть
28.02.1995