Куклев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1987

Отец: Куклев Александр Иванович

Мать: Куклева Надежда Яковлевна

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