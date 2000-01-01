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Куклев Михаил Александрович
Куклев Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1987
Пол
Мужской
Отец
Куклев Александр Иванович
1952 г.р.
Мать
Куклева Надежда Яковлевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1987
Отец:
Куклев Александр Иванович
Мать:
Куклева Надежда Яковлевна
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