Афонченкова Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1905
Дата смерти15.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Афонченков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Позднякова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович
Рождение ребёнка
20.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович
Смерть
15.10.1975
Похороны
Неизвестно
Крестовское кладбище