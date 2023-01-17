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Афонченкова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

14.03.1905

Дата смерти

15.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Афонченков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Позднякова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович

Рождение ребёнка
20.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонченков Григорий Мартынович

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Смерть
15.10.1975
Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Похороны
Неизвестно
Крестовское кладбище
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