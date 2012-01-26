Чернета Таисия Ильиночна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1940
Дата смерти26.01.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1940
Отец: Шевченко Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Казначеева Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1960
Дочь: Шафоростова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1963
Дочь: Казакова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1969
Сын: Чернета Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2012