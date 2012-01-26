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Чернета Таисия Ильиночна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1940

Дата смерти

26.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1940

Отец: Шевченко Илья Иванович

Мать: Шевченко Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Казначеева Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1960

Дочь: Шафоростова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1963

Дочь: Казакова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1969

Сын: Чернета Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чернета Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернета Григорий Иванович

Смерть
26.01.2012
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