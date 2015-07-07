Еремина (Куликова) Манефа Никандровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти07.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: Куликов Никандр Ионович
Мать: Куликова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Еремин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Еремин Александр Иосифович
Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.06.1959
Сын: Еремин Олег Александрович
Отец ребёнка: Еремин Александр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2015