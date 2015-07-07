Еремина (Куликова) Манефа Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Куликова) Манефа Никандровна

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Место рождения

Давыдово, Шунгенская волость, Костромской уезд

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

07.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: Куликов Никандр Ионович

Мать: Куликова Анна Алексеевна

Давыдово, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Еремин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Еремин Александр Иосифович

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Сын: Еремин Олег Александрович

Отец ребёнка: Еремин Александр Иосифович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Александр Иосифович

Смерть
07.07.2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
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