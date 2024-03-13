Тюмина (Якушева) Мавра Михайловна
Место рожденияд. Гашкова
Дата рождения19.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1872
Мать: Якушева Анна Тимофеевна
д. Гашкова
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Тюмина Скворцова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Балдина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович
д. Адамово Останинской волости с. Перемского
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Тюмина Маркова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Тюмина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович
Бракосочетание
08.11.1982
с. Перемское
Смерть
Неизвестно