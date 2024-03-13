Тюмина (Якушева) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюмина (Якушева) Мавра Михайловна

Место рождения

д. Гашкова

Дата рождения

19.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1872

Отец: не указан

Мать: Якушева Анна Тимофеевна

д. Гашкова
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Тюмина Скворцова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Балдина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович

д. Адамово Останинской волости с. Перемского
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Тюмина Маркова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Тюмина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Тюмин Михаил Иванович

Бракосочетание
08.11.1982

Муж: Тюмин Михаил Иванович

с. Перемское
Смерть
Неизвестно
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