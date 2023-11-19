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Тиханычев Матвей Гаврилович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

25.03.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Тиханычев Гаврила

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Тиханычев Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
25.03.1865
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1865

Дочь: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

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