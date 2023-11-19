Тиханычев Матвей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти25.03.1865
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Тиханычев Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тиханычев Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна
Смерть
25.03.1865
Рождение ребёнка
03.09.1865
Дочь: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна